É ideal praticar o mesmo exercício físico todos os dias?

Criar uma rotina saudável com o hábito regular dos exercícios físicos tem se tornado uma saída para muitas pessoas que desejam manter um estilo de vida ativo. Porém, especialistas alertam que realizar o mesmo treino de forma repetitiva todos os dias pode causar graves problemas à saúde.

O professor do curso de Educação Física da Universidade Tiradentes, Dr. Hugo Melo, explica que caso seja realizado o mesmo treino todos os dias, o músculo pode sofrer uma sobrecarga. “O músculo tem a função de contrair e relaxar durante todo o período de nossa vida. Para tal função ser mais específica, se faz necessário o descanso. Pois, quando se gera uma contração muscular, várias micro lesões aparecem no músculo, gerando assim, a necessidade do descanso. Descanso esse, que provocará uma regeneração tecidual de maior qualidade”, reitera.

Por exemplo, quando é praticado exercícios de musculação todos os dias na semana, nos mesmos aparelhos e trabalhando os mesmos músculos, sem respeitar o processo de recuperação, seu corpo pode apresentar desde uma grave lesão muscular até danos aos tendões, ligamentos e articulações. Uma das síndromes mais comuns em casos como esse é a síndrome de overtraining, que causa uma diminuição de rendimento excessiva, acompanhada de sintomas que incluem fadiga muscular, além de alterações psicológicas, cognitivas, sociais, fisiológicas e físicas, fazendo com que o corpo entre em um estágio de colapso crônico.

Se você realiza todos os dias o mesmo treino, estará dando ao seu corpo menos de 24 horas para se recuperar, e, novamente, a recuperação insuficiente pode resultar em falta de progresso geral em relação aos seus objetivos ou algo mais grave como um problema de saúde. Para perceber quando o seu corpo precisa dar uma pausa nos treinos regulares, fique atento aos sinais que podem ser a dor muscular extrema, alterações de humor, problemas durante o sono, frequência cardíaca alta e dificuldade para exercer atividades que antes eram fáceis e prazerosas.

É nesse momento que o conhecimento do profissional de Educação Física se faz necessário durante a prática de atividades físicas através da periodização do treinamento individual. “Para realizar um treinamento específico é de suma importância procurar um profissional de educação física de qualidade e registrado no CREF. Assim, você terá mais delineamento no treinamento, focando nos objetivos e limitações”.

Assessoria de Imprensa | Unit