É dado início a vacinação contra a Covid-19 também a estudantes de nutrição

Alunos do curso de nutrição da Unit que vão estagiar nas dependências do Huse na área de nutrição clínica recebem a primeira dose da vacina contra o coronavírus

O estágio curricular presente na grade das graduações é um importante momento para o aluno aliar teoria e prática. Para os estudantes de nutrição da Universidade Tiradentes, o 8° e último período é o momento de experienciar o estágio em nutrição clínica.

Com o atual cenário de pandemia, desempenhar atividades nos hospitais é uma tarefa ainda mais complexa. Por isso, cerca de 100 alunos de nutrição da Unit que vão estagiar em nutrição clínica no Hospital de Urgência do Estado de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) começaram a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Para o coordenador operacional do curso de nutrição da Unit, professor Hugo Xavier, o estágio em nutrição clínica é importante para que o aluno exercite os conceitos e conhecimentos acerca da recuperação dos pacientes do hospital através da alimentação.

O professor Hugo enfatiza o papel da Universidade neste momento tão desafiador para todos, principalmente para os futuros nutricionistas que contribuíram na linha de frente exercendo um papel fundamental nas dependências do Huse. “A Unit, como sempre, a frente de seu tempo, assegurando a qualidade que pauta nossa Instituição, e principalmente a qualidade de vida de todos e do nosso bem maior que são nossos alunos”, aponta.

O estudante Maycon George Oliveira Costa é um deles. Ele já tomou a primeira dose da vacina e está preparado e disposto a começar o estágio curricular. Ciente de que só a vacinação aliada a continuidade dos protocolos de higienização é a alternativa para a melhora da situação, o futuro nutricionista destaca o papel da Unit neste momento.

“Agradeço ao coordenador Hugo e a Unit pela preocupação com os alunos, já que estamos muito mais expostos ao vírus, pois além da vacina também recebemos um kit com EPI’s (equipamento de proteção individual)”.

Ansioso pela segunda dose da vacina, Maycon reforça que o momento é de esperança e de torcida para que mais brasileiros possam vivenciar este momento. “É um privilégio muito grande. Estou muito feliz, mas ficarei ainda mais feliz quando o Brasil inteiro puder vivenciar isso”.

Assessoria de Imprensa | Unit