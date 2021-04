É CAMPEÃO! Vitinho decide e Flamengo conquista a Taça Guanabara 2021

Embora o Flamengo tenha pressionado o Volta Redonda durante todo o primeiro tempo, o time visitante praticamente não sofreu grandes sustos até o momento em que o Mais Querido abriu o placar no Maracanã, já nos minutos finais da etapa inicial. Aos 45 minutos, Gustavo Henrique pegou a sobra no ataque rubro-negro e deu ótimo passe em profundidade para Michael. O atacante que não vinha fazendo um bom jogo bateu cruzado, a bola ainda tocou no goleiro Andrey antes de entrar. O Flamengo nem teve tempo pra comemorar, já que após cruzamento na grande área, Bruno Barra aproveitou a sobra e deixou tudo igual no placar, antes mesmo do fim do primeiro tempo.

No segundo tempo, o Flamengo colocou mais intensidade no campo de ataque e chegou ao segundo gol quando o relógio apontava a marca de 17 minutos do segundo tempo. Matheuzinho acionou Vitinho, que ajeitou com categoria e chutou no ângulo, para marcar um belo gol e colocar o Flamengo em vantagem novamente no Maracanã.

De olho no confronto com o Unión La Calera, do Chile, na próxima terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América, o Flamengo que já havia entrado em campo com um time bem modificado, realizou outras mudanças até o apito final. O Voltaço, que também brigava pelo título da Taça Guanabara, não conseguiu pressionar o momento e sequer chegou perto do gol de empate.

O Volta Redonda dormirá na terceira colocação da Taça Guanabara e terá que aguardar o jogo do Fluminense diante do Madureira, na manhã deste domingo, para saber se continuará na terceira ou se ficará na quarta colocação do primeiro turno do Campeonato Carioca.