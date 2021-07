E-book da sergipanidade: professores Jouberto Uchôa e Lúcia Marques lançam livro

Quando dois educadores fascinados pela história de Sergipe o resultado não pode ser outro a não ser livro. Dessa forma Jouberto Uchôa de Mendonça, reitor da Universidade Tiradentes, e Maria Lúcia Marques Cruz e Silva lançam a terceira edição do livro Sergipe Panorâmico. Com lançamento previsto para a segunda quinzena deste mês, a publicação será no formato de e-book ou livro digital.

“Esse livro é uma publicação de utilidade pedagógica. É um panorama geográfico, cultural, histórico e turístico do estado. É nossa sétima publicação em parceria e é sempre uma honra e um aprendizado trabalhar em conjunto com professor Uchôa”, relata a autora Lúcia Marques.

A terceira edição traz origens de municípios, informações de culinária e de turismo de Sergipe. Lúcia conta que a publicação é fruto de extensa pesquisa, a qual foi realizada em parceria com alunos da Universidade Tiradentes e de alunos das redes municipais dos diversos municípios do estado.

“Trazemos muitas imagens e abordamos a genealogia dos municípios, mostrando a formação dos municípios a partir das Vilas Reais. Por exemplo, Santo Amaro foi uma Vila Real e é mãe de toda Cotinguiba. Dessa cidade, surgiram Capela, Nossa Senhora das Dores. Esse é um trabalho que auxilia pesquisadores, estudantes, professores”.

E-book

A terceira edição é organizada pela Editora Universitária Tiradentes-EDUNIT, possui 720 páginas e traz prefácio assinado pelo conselheiro do Tribunal de Contas, Carlos Pinna de Assis.

“O alcance do e-book é maior e esperamos chegar a um público ainda maior, levando nossa história e sergipanidade”, disse.

