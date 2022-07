Dorival tem todos os titulares à disposição para enfrentar o Athletico-PR

Começa nesta quarta-feira a disputa entre Flamengo e Athletico Paranaense por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Os times se enfrentam às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final. No lado dos mandantes, Dorival Junior tem todos os considerados titulares à disposição para a partida que será no Maracanã.

Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís que começaram no banco diante do Avaí, na manhã de domingo, voltam ao time. O mesmo acontece com Thiago Maia, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Desta forma, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas e Diego vão para o banco.

Cebolinha e Vidal ainda disputam espaço no elenco e seguem como opções para o decorrer da partida. Dorival pode repetir o time que venceu Tolima e Atlético-MG recentemente tendo Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. A Super Rádio Tupi transmite Flamengo x Athletico Paranaense com a narração de Luiz Penido, comentários de Apolinho e a presença de toda a seleção brasileira do rádio.