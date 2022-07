Dorival poupa titulares contra Atlético-GO; Vidal e Cebolinha começam jogando

Os mais de 50 mil rubro-negros que forem ao Maracanã na noite deste sábado vão ver um time bem diferente do que empatou em 0 a 0 com o Athletico Paranaense em campo. Dorival Junior vai preservar os titulares visando o jogo com o Corinthians e dar rodagem a outros menos usados diante do Atlético Goianiense. Dos que começaram jogando na última quarta, somente Santos estará em campo.

No treino desta sexta-feira, no Ninho do Urubu, o técnico do Flamengo armou o time com Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal, Victor Hugo e Lázaro; Marinho e Cebolinha. A informação da escalação é do jornalista Venê Casagrande, do jornal ‘O Dia’. Pulgar, já regularizado, ainda não será relacionado.

No domingo passado, diante do Avaí, Dorival Junior já tinha preservado a linha de zaga tendo Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís como opções entre os reservas. Desta vez, todos os setores serão afetados. Em contrapartida, Vidal e Cebolinha vão começar entre os titulares pela primeira vez desde a chegada ao clube. Flamengo e Atlético Goianiense se enfrentam às 20h30 deste sábado. A Super Rádio Tupi transmite com narração de Luiz Penido, comentários de Washington Rodrigues e toda a seleção brasileira do rádio.