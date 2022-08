Dorival Júnior reconhece erros do Flamengo na vitória sobre o São Paulo

Treinador lembrou da grandeza do time paulista e assegurou que o confronto não está decidido

Mesmo sem uma grande atuação no Morumbi, o Flamengo saiu da capital paulista com um pé na grande final da Copa do Brasil após a vitória por 3 a 1 diante do São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal. Apesar do resultado extremamente positivo, o técnico Dorival Júnior tratou de conter a euforia para assegurar que nada está decidido. Além disso, o comandante rubro-negro reconheceu algumas falhas do Flamengo, principalmente no setor de marcação, durante a vitória.