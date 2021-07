Diretor da área da Saúde do Grupo Tiradentes será homenageado pela Alese

O médico neurocirurgião Hesmoney Ramos de Santa Rosa será agraciado com o Título de Cidadania Sergipana, por meio do Projeto de Resolução nº 19, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo. A homenagem é fruto do vasto currículo e trabalhos desempenhados em Sergipe, em especial na Universidade Tiradentes. Atualmente, o médico é diretor corporativo da área da Saúde do Grupo Tiradentes.

“É o reconhecimento do trabalho que tenho realizado durante mais de três décadas. Sou filho de sergipano, mas não nasci aqui. Cheguei aqui em 1979 e fiz boa parte da minha formação médica na Universidade Federal de Sergipe saindo para a pós-graduação no eixo RJ/SP”, declara Hesmoney Ramos.

“Como fui médico de vários hospitais e, também, educador em Saúde, já que lecionei em vários cursos da área da Saúde, acredito que tenha influenciado na honraria de receber esse título de cidadão sergipano”, acrescenta.

Natural do Piauí, Hesmoney chegou em Sergipe, aos 15 anos, em 1979 para cursar o terceiro ano e fazer o vestibular no ano seguinte. Após a graduação, seguiu para o Rio de Janeiro para fazer uma especialização em Neurologia. Retornou a Aracaju para atuar no Hospital Governador João Alves Filho após ser aprovado no primeiro concurso da unidade hospitalar.

Já casado, o neurocirurgião embarcou para São Paulo com o objetivo de entrar em uma nova residência médica. Ao voltar, ajudou na formação e estruturação dos cursos da área da Saúde da Universidade Tiradentes.

“A Unit tinha acabado de ser promovida de faculdade para universidade e tive a missão de montar os primeiros laboratórios da mais nova universidade aqui do Nordeste, além de começar a lecionar”, destaca. Hesmoney atua no curso de Medicina como professor adjunto de Neuroanatomia e Neurologia.

Na área da gestão, o médico foi diretor da área da Saúde da Unit, em Sergipe e, há dois anos, é o diretor corporativo também da área da Saúde do Grupo Tiradentes. “Foi muito importante essa trajetória toda e agora sendo premiado com esse título que muito nos honra. Já me considero sergipano e esse título só vem a nos premiar ainda mais”, enfatiza.

“Só tenho que agradecer ao povo sergipano por reconhecer o meu trabalho. Uma atuação em prol da saúde e educação e que a gente possa continuar formando novos profissionais”, complementa.

Hesmoney Ramos é mestre em Saúde e Ambiente pela Unit e especialista em Administração Hospitalar, Patologia da Coluna Lombar e Neurocirurgia. Além disso, o neurocirurgião se destaca como membro da Academia Sergipana de Medicina e do Conselho Regional de Medicina e presidente da Sociedade Médica de Sergipe.

