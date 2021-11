Digitalização de processos é a chave para aumento de produtividade 

De acordo com a pesquisa The State of Systems of Agreem ent 2019, feita pela Forrester Consulting para a Docusign, 97% das empresas em todo o mundo já tiveram algum problema por trabalhar com documentos em papel. O levantamento, realizado com 600 líderes de empresas, mostra que as tarefas manuais causam retrabalho, erros, custos desnecessários, atrasos, além de riscos de segurança e conformidade.

Por esse motivo, a digitalização de processos está deixando de ser uma novidade. O procedimento nada mais é do que transferir atividades e operações para o meio virtual. Isto significa dispensar o uso de papel o máximo possível e tornar documentos e informações acessíveis de forma rápida e sempre que necessário por qualquer pessoa autorizada e que esteja conectada à internet.

Os benefícios da digitalização de processos são inúmeros para as empresas. O mecanismo tem se tornado essencial por aprimorar a comunicação, maximizar eficiência, reduzir custos e até garantir mais segurança. Aliado a tudo isso, pode-se destacar ainda um outro benefício de extrema importância: o aumento da produtividade.

Devido à relevância do assunto, o tema será abordado em webinar gratuito voltado para o mercado imobiliário. O evento é 100% online e será realizado nesta quinta-feira, 02, às 17h, pelo CV – Construtor de Vendas em parceria com Nec Plus Ultra – NPU.

Fábio Garcez, CEO do CV e palestrante do webinar, ressalta que o setor imobiliário tem suas complexidades como qualquer outro mercado. “No entanto, nossos processos, quando realizados manualmente, podem ser ainda mais morosos, delicados e longos. A assinatura de contratos é um bom exemplo disso. Mas, quando abrimos as portas para os processos digitais, essa realidade se converte numa jornada muito mais rápida, moderna e eficiente. Um sinal disso é o tempo dispendido na assinatura eletrônica de contrato: apenas cinco minutos! A digitalização torna nosso trabalho mais simples e, com isso, aumenta nossa produtividade”, explica o empresário.

Implementar uma gestão moderna, com a digitalização de documentos e processos, traz um aumento da produtividade tanto no curto quanto no médio e longo prazo. Existe um período de adaptação para que os envolvidos no processo se acostumem com as novas rotinas, porém os ganhos são vistos quase que imediatamente.

Para participar do evento, os interessados devem se inscrever através do formulário disponível no link https://conteudo.cvcrm. com.br/webinar-npu-cv .

Sobre os palestrantes

Fábio Garcez é um empresário formado em Administração. Apaixonado por vendas digitais, Fábio construiu seu espaço dentro do mercado imobiliário com o objetivo de trazer inovação para o setor.

Atualmente, é CEO do CV – Construtor de Vendas, empresa sergipana que vem revolucionando o mercado imobiliário brasileiro através da tecnologia aplicada e da promoção de uma plataforma de gestão completa e integrada. O CV oferece uma jornada de atendimento e venda completa do cliente, tema em que Fábio se especializou nos últimos anos.

Marcel Pedral é CEO da NPU e do Hinc, graduado em Engenharia Civil pela UFSC, mestre em Engenharia da Produção pela UFSC e aconselhador biográfico certificado pela Goetheanum/Suíça.

Acumula mais de 25 anos de experiência com vivências em construtoras e incorporadoras. Iniciou sua carreira com implantação de ERP e mapeamento de processos e hoje atua também com gestão estratégica e de times de alto desempenho.