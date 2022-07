Digitalização de processos chega aos cartórios 

A digitalização de processos é a iniciativa de utilizar o conhecimento da operação atual e melhorá-la através de novas tecnologias e técnicas de trabalho. Com isso, a entrega de serviços e produtos é redefinida e aprimorada.

O serviço cartorial brasileiro acaba de passar por um momento importante de modernização de processos. A partir de agora, atos e negócios jurídicos e de incorporações imobiliárias serão registrados e consultados eletronicamente.

No último dia 27 de junho, foi sancionada a lei 14.382 de 2022, que implementou o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, também conhecido como SERP. Por meio desta medida, os usuários dos cartórios podem ser atendidos por meio virtual.

O objetivo é eliminar a necessidade de o cidadão dirigir-se pessoalmente ao cartório para acessar os serviços oferecidos pelo estabelecimento. Isso deve tornar o atendimento mais flexível e eficiente, principalmente porque o SERP unifica o sistema cartorial.

Toninho Garcez, diretor de Operações do CV CRM, software de gestão voltado para o mercado imobiliário, defende que a digitalização de processos traz agilidade e precisão para todos. Com a pandemia, o CV buscou se desenvolver para garantir a possibilidade de assinatura eletrônica de contratos de compra e venda de imóveis, o que impulsionava as vendas e facilitava a rotina das empresas do mercado imobil iário.

“Este era um momento esperado por todos há muito tempo. E com o advento da pandemia, a necessidade de digitalizar os acessos e processos nas empresas, órgãos e entidades só aumentou”, explica Toninho.

O novo SERP conecta também as bases de dados de todos os tipos de cartórios e será implantado e gerenciado pelos oficiais de registros públicos de todo o país. A adesão é obrigatória, porém a lei prevê que o prazo para implantação do sistema irá até 31 de janeiro de 2023.

De acordo com a Agência Brasil, o operador nacional do sistema será uma entidade privada, na forma de associação ou fundação sem fins lucrativos, a ser regulamentada pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Registro de imóveis

A modernização dos cartórios brasileiros facilitará também o registro de imóveis. Isso porque será possível realizar o pedido de forma eletrônica e a emissão de certidão em, no máximo, cinco dias úteis.

Atualmente, o prazo médio para o registro de um imóvel no Brasil é de 30 dias, mas existem lugares, como a região Sul, onde o prazo pode passar de 50 dias. No caso de certidões de inteiro teor da matrícula do imóvel, estas serão emitidas em até quatro horas.