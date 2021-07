Diego Alves falha, Michael faz golaço, e Flamengo vence de virada a Chapecoense no Maracanã

Novo treinador, Renato Gaúcho acompanhou a partida no estádio e teve o primeiro contato com o elenco rubro-negro

De virada, o Flamengo derrotou a Chapecoense por 2 a 1 no Maracanã, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Perotti fez para a Chape. Arrascaeta e Michael anotaram os gols rubro-negros. O novo técnico Renato Gaúcho, contratado após a demissão de Rogério Ceni, esteve no estádio acompanhando a partida. Renato fez teste PCR da Covid-19 e o resultado deu negativo. O treinador foi ao vestiário para ter o primeiro contato com o elenco rubro-negro. Renato assistiu a partida em uma cabine ao lado do VP de futebol Marcos Braz, o diretor executivo Bruno Spindel e o presidente Rodolfo Landim.

O Flamengo teve o domínio do primeiro tempo, mas foi a Chapecoense que criou a melhor oportunidade. O zagueiro Léo Pereira vacilou na saída e entrega a bola no pé de Anselmo Ramon. O atacante tocou para Fabinho, que ficou de frente com Diego Alves, que faz grande defesa. O rubro-negro levou perigo em duas finalizações de fora da área com o volante Thiago Maia.

A equipe rubro-negra voltou melhor no segundo tempo. Arrascaeta cobrou escanteio na segunda trave e Gustavo Henrique cabeceou no canto direito do goleiro João Paulo. Na sequência, o meia uruguaio finalizou cruzado e a bola passou perto da trave direita. A melhor chance veio na cabeçada de Pedro, João Paulo fez nova defesa. A Chapecoense abriu o placar aos 21 minutos. Busanello cobrou falta rasteira, Diego Alves falhou de forma grosseira, e Perotti aproveitou o rebote. O Flamengo empatou aos 32 minutos. Isla foi na linha de fundo e cruzou para Pedro. O atacante não conseguiu dominar e a bola sobrou para Arrascaeta, que bateu de primeira no canto esquerdo de João Paulo. A virada veio aos 36 com um golaço de Michael. O atacante invadiu a área, deixou o zagueiro Felipe Santana no chão, passou dois marcadores, driblou o goleiro e marcou um belo gol. O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Defensa e Justicia, na Argentina, pelas oitavas-de-finais da Libertadores da América. Pelo Brasileirão, o rubro-negro enfrenta o Bahia no próximo domingo, às 18h15, no Pituaçu, em Salvador. POR REDAÇÃO TUPI