Diego Alves falha duas vezes e Flamengo empata com o Resende

Falhas individuais e resultado razoável! Esse foi o resumo da atuação do Flamengo, na tarde deste domingo (27), no Nilton Santos, que, apesar do enorme número de possibilidades construídas, não conseguiu ter alta eficiência nas conclusões das jogadas e empatou, nos acréscimos, em 2 a 2 com o Resende, pela nona rodada do Campeonato Carioca, com direito a duas incríveis falhas de Diego Alves, ao errar suas saídas da meta. Emanuel Biancucchi e Jeffinho inauguram o marcados, porém, Arrascaeta e Gabigol, de pênalti, deixaram tudo igual no Rio de Janeiro.

Como já era esperado, o primeiro tempo teve amplo domínio do Rubro-Negro, mas também de um caminhão de chances desperdiçadas pelo clube da Gávea, que apresentou grande superioridade na posse de bola e, ao mesmo tempo, falta de pontaria. Na metade inicial da etapa, boas oportunidades foram criadas em chutes de Bruno Henrique, Rodinei e Andreas Pereira, além de duas finalizações cada dadas por Pedro e Gabigol. E quem abriu o placar, contrariando a lógica e momento das equipes, foi justamente o Gigante do Vale, em falha clamorosa de Diego Alves. Aos 26 minutos, Filipe Luís afastou mal o perigo, o goleiro tentou sair espalmando, furou e a sobra ficou limpa para Emanuel Biancucchi balançar a rede.

Mesmo assim, o Flamengo não mudou a postura e seguiu ofensivo, em busca do empate, quase conseguindo, inclusive, aos 41, depois de dois arremates consecutivos na trave. No começo da jogada, Gabigol arriscou uma bomba de longe, na veia, e a conclusão explodiu no poste. Em seguida, Bruno Henrique pegou o rebote, tirou o zagueiro, e cruzou na medida a Pedro, que acabou testando também na haste. Antes, aos 31, João Gomes chegou a bater firme, rasteiro, de peito do pé, e viu a tentativa ir rente à baliza, direto pela linha de fundo. No mais, os números até o intervalo revelaram a blitz carioca: 17 batidas a gol contra apenas três dos visitantes – uma delas, certeira.

Na volta dos vestiários, o cenário não se alterou e o Rubro-Negro continuou no ataque, só que ainda sem a pontaria e mira ideais para balançar a rede. E a bola puniu, novamente, assim como no primeiro tempo: aos 36, Diego Alves fez outra saída atrapalhada da meta, parou pelo caminho, e Jeffinho, que havia deixado Fabrício Bruno para trás, só empurra para fazer o segundo. No entanto, os donos da casa não desistiram e, graças a expulsão de Heitor, arrancaram a igualdade, na raça, com belo chute da meia-lua de Arrascaeta, aos 41, e Gabigol, convertendo cobrança de pênalti após falta dura em Rodinei dentro da área.