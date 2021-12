Dia Mundial de Luta Contra a Aids: universidade realiza testagem em alunos e colaboradores

A realização de testes rápidos para detecção do HIV, sífilis e hepatites B e C aconteceu no campus da Unit no município de Propriá.

O primeiro dia de dezembro foi instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como o Dia Mundial de Luta Contra a Aids. Com isso, o órgão visa exortar líderes mundiais e cidadãos a se unirem ao combate às desigualdades que influenciam a Aids e alcançar as pessoas com serviços essenciais relacionados ao HIV.

Para contribuir com essa campanha mundial, a Universidade Tiradentes (Unit) disponibilizou testes rápidos aos alunos e colaboradores do campus Propriá nesta quarta-feira, 1º. A ação teve o suporte do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e a participação de estudantes dos cursos da Saúde, como Biomedicina, para a realização dos exames que detectam HIV, sífilis e hepatites B e C.

De acordo com o diretor do campus Unit Propriá, Bruno Teles, o objetivo da ação era lembrar de uma luta e dia tão importantes para a manutenção da saúde da população. “Com os testes de sorologia, deixamos a mensagem do cuidado e zelo pela saúde de todos os nossos alunos e colaboradores. A equipe do CTA sempre esteve de prontidão para nos ajudar com ações desse porte. Trata-se de uma parceria de longos anos, que fortalece o nosso vínculo com o equipamento público municipal”, disse.

“Para os nossos alunos, fica a sensação de estarem sendo cuidados pela instituição, que não está apenas preocupada com o ensino em sala de aula, mas com todas as questões externas que impactam diretamente na qualidade de vida e saúde dos nossos discentes”, complementou Bruno.

Dia Mundial de Luta Contra a Aids

O tema de 2021 para o Dia Mundial da Luta Contra a Aids instituído pela OMS é Acabar com as Desigualdades. Acabar com a Aids. Com ênfase especial em alcançar as pessoas que ficaram para trás, a organização e seus parceiros destacam as crescentes desigualdades no acesso a serviços essenciais relacionados ao HIV.

HIV/Aids

Mesmo com o significativo progresso das últimas décadas, as metas globais estabelecidas para 2020 não foram atingidas. O HIV continua sendo um grave problema de saúde pública e afeta milhões de pessoas em todo o mundo.

O desrespeito aos direitos humanos, a disparidade e a divisão são algumas das causas que fazem do HIV um constante motivo de crise de saúde mundial. A pandemia de covid-19 demonstrou ainda mais essas desigualdades, com interrupções nos serviços essenciais para pessoas acometidas pelo HIV, tornando a sobrevivência mais complicada.

Assessoria de Imprensa | Unit