Dia Mundial de Combate ao Câncer: Hospital Oncológico de Aracaju destaca importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado

Cerca de 625 mil novos casos da doença devem ser confirmados no país este ano, segundo o INCA

Nesta sexta-feira, 4, é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A data tem como objetivo conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, que deve ter cerca de 625 mil novos casos confirmados no país só este ano, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca). Em Sergipe, o Hospital Oncológico de Aracaju, nova unidade hospitalar que atende às demandas de radioterapia do Hospital de Cirurgia e outras demandas da saúde do Estado, faz um alerta para a situação e chama atenção para a importância de falarmos sobre a doença.

De acordo com o médico Dauler de Souza, oncoradioterapeuta do Hospital Oncológico de Aracaju, a prevenção, por meio de hábitos e estilos saudáveis de vida, ainda é a medida mais eficaz na luta contra o câncer. “Hábitos ruins como tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo e obesidade podem causar diversos tipos de tumores e, por isso, conscientizar a população diariamente sobre estes riscos é de extrema importância”, afirma.

O diagnóstico precoce associado ao acesso a tratamentos modernos e especializados também são fatores fundamentais na batalha contra a doença. “O diagnóstico positivo para a doença pega o paciente e toda sua família de surpresa, mas com o avanço da ciência, os tratamentos estão menos invasivos e as possibilidades de cura são maiores. O diagnóstico precoce associado a tratamentos mais modernos e eficazes melhoraram muito as chances de cura do paciente”, comenta.

O oncoradioterapeuta destaca que além da modernização das opções de tratamento, surgiram novas drogas contra o câncer. “Hoje em dia, há novas classes de droga, como a imunoterapia e terapias alvo, que são mais específicas e associadas a menos efeitos colaterais que a quimioterapia convencional. Temos equipamentos de radioterapia que conseguem irradiar exclusivamente o tumor, poupando os órgãos sadios próximos e diminuindo os efeitos colaterais da radiação, equipamentos que realizam tratamentos completos com apenas uma ou poucas sessões de radioterapia e que conseguem visualizar o tumor em tempo real, proporcionando tratamentos mais seguros e eficazes”.

Além disso, com o desenvolvimento tecnológico, os tratamentos estão se tornando menos invasivos, com menos riscos e com mais conforto aos pacientes. “Na área da cirurgia, por exemplo, a cirurgia robótica permite realizar cirurgias complexas através de pequenos orifícios proporcionando uma recuperação mais rápida do paciente, menos dor e menos sofrimento. Já na área da radioterapia é possível realizar radiocirurgia em praticamente qualquer localização do corpo e com apenas uma ou poucas sessões podemos eliminar o tumor sem necessidade de cortes”, acrescenta o médico oncoradioterapeuta Dauler de Souza.

Equipe multidisciplinar

O médico Dauler de Souza destaca também que por ser uma doença sistêmica e que compromete aspectos físicos, sociais e emocionais dos pacientes, o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar é fundamental. “A própria doença e os tratamentos realizados podem deixar sequelas que impactam expressivamente na vida dos mesmos. Por isso, um acompanhamento multidisciplinar com psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, dentre outros, tem um papel de extrema importância na reabilitação e melhora da qualidade de vida destes pacientes”, pontua.

A luta contra o câncer não é fácil de ser vencida, mas algumas ações podem interferir positivamente no tratamento. “Um adequado suporte multiprofissional, bom acolhimento, suporte familiar e acesso aos exames e terapêuticas necessárias são alguns dos fatores fundamentais para alcançarmos a melhor resposta possível”, destaca o médico oncoradioterapeuta Dauler de Souza. Por outro lado, ele pontua que a falta de aderência e compromisso do paciente e a não mudança de hábitos de vida são outros fatores importantes e que podem impactar negativamente no tratamento.

Dia Mundial de Combate ao Câncer

Em 2022, o Dia Mundial do Câncer traz o tema “Somos iguais e diferentes”, que visa destacar a importância de termos um mundo no qual todas as pessoas – independentemente de onde nasçam, cresçam, envelheçam, trabalhem ou vivam – tenham acesso a serviços de câncer melhores e mais justos para todos. A ideia também é falar sobre as barreiras que impedem as pessoas em todo o mundo de terem acesso aos cuidados fundamentais para o controle do câncer.

A campanha liderada pelo INCA traz um novo tema a cada três anos e visa aumentar a conscientização e a educação mundial sobre a doença, além de influenciar governos e indivíduos para que se mobilizem pelo controle do câncer.