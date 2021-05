Dia do Trabalhador: Nossa Homenagem vai aos Profissionais da Saúde

Você já parou para pensar sobre a importância dos profissionais da saúde em nossas vidas? Isso vai muito além dos médicos, mas engloba também os enfermeiros, tecnicos, dentistas, psicólogos, farmacêuticos… Todos eles possuem uma função essencial em nossas vidas. Por isso, vamos homenageá-los!

Em tempos difíceis que estamos passando, enfrentando a pandemia do coronavirus, fazemos uma justa homenagem aos médicos, enfermeiros e técnicos que está na linha de frente salvando vidas.

Ser da área da saúde é uma responsabilidade enorme. Independentemente da função, é necessário que este profissional tenha varias tarefas e sempre esteja preparado para lidar com chamados de emergência. É estar sempre pronto para enfrentar a dor do outro e sentir amor por desconhecidos. Não é fácil estar nessa posição, mas, com certeza, é um lugar de muita dignidade e orgulho.

Parabéns aos profissionais da saúde pelo dia do trabalhador.

Por Ricardo Batista / Istoearacaju.com.br