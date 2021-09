Dia do Administrador: Adgenison Nascimento fala sobre ‘Governança e Sucessão como chave para a continuidade dos negócios’

Durante as comemorações do Dia do Administrador, celebrado no próximo 9 de setembro graças a regulamentação da profissão com a promulgação da Lei 4.769, o Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) prepara uma programação especial com palestras em evento realizado no auditório Sebrae, das 18h às 22h. O administrador Adgenison Nascimento será um dos conferencistas e tratará sobre ‘Governança e Sucessão como chave para a continuidade dos negócios’.

O tema central do evento abordará ‘Do público ao privado: seja a Chave para as transformações’, onde cinco palestrantes irão se reversar no palco para levar muito conteúdo para todo o público. Para facilitar e abranger mais pessoas, o evento acontecerá de forma híbrida, podendo o público acompanhar toda a programação de forma on-line, através das redes sociais do CRA-SE no Instagram, Facebook e Youtube.

O especialista promete levar muita informação para o público mostrando os caminhos para a sucessão nos negócios familiares. “Por ser um tema sensível para alguns empresários, governança corporativa e sucessão empresarial foram itens postergados e, até um certo ponto, deixados de lado. A pandemia provocada pela Covid-19 evidenciou que uma parcela significativa das empresas não estava preparada para superar o desafio. Pensar na continuidade do negócio passou a ser prioritário”.

Palestrante

Adgenison Santana do Nascimento é administrador, empresário, conselheiro de Administração certificado pelo IBGC, palestrante e professor de Pós-graduação, presidente do Conselho de Administração do Grupo ADX, Espaço Ativo e Clube Impulse.

Programação

Tema: ‘ÁGIL – o segredo em um mundo dominado pela velocidade’ | Palestrante: Adm. Bruno Perin, referência em Empreendedorismo e Inovação, segundo o Conselho Latino-Americano de Administração

Tema: Governança e Sucessão como CHAVE para a continuidade dos negócios’ | Palestrante: Adm. Adgenison Nascimento

Tema: ‘A Administração e a Transformação da Gestão Pública’ | Palestrante: Adm. Fabrizio Silvestre

Tema: ‘Papo Condominial como CHAVE para fortalecimento da profissão de Administração’ | Palestrantes: Adm. Marcelo Lucas, MBA em Gestão de Projetos e Agile Coach e Adm. Daniel Lima, fundador do Papo Condominial

Tema: ‘A Liderança como elemento transformador’ | Palestrante: Adm Jorge Cabral, Conselheiro Presidente CRA-SE

Inscrição

Para quem quiser participar de forma presencial, restam apenas 10 vagas e os interessados poderão fazer a inscrição através do Sympla – https://www.sympla.com.br/ciclo-de-palestras-do-publico-ao-privado-seja-a-chave-para-as-transformacoes-presencial__1334034 .

O auditório Sebrae Sergipe, localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 5500. Para participar de forma remota basta clicar no link www.sympla.com.br/ciclo-de-palestras-do-publico-ao-privado-seja-a-chave-para-as-transformacoes—online__1333554