Dia de decisão! Com time de Copas, Flamengo enfrenta Corinthians pela final da Copa do Brasil

O Flamengo enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (12) pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena. Na semi, o Rubro-Negro passou do São Paulo. Já o timão bateu o Fluminense e avançou de fase.

Com todo o elenco à disposição, tirando Bruno Henrique e Rodrigo Caio (lesionados), a tendência é que Dorival Jr utilize a escalação com o time das Copas com Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Filipe Luís, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Varela e Pulgar chegaram depois e não estão inscritos na competição.

Após a vitória do Fla por 1 a 0 diante do Cuiabá, Dorival disse que a equipe carioca não é favorita para as finais da Copa do Brasil e Libertadores (contra o Athletico). Para ele, os jogos são diferentes.

– De forma alguma (perguntado se o Flamengo é favorito), acho que é um novo momento e uma nova situação. São jogos com outras características. Acredito que as três equipes vivenciam outro momento. Teremos jogos dificílimos, muito disputados e bem complicados. Espero o Flamengo preparado para um momento como esse. Todo o esforço para que chegássemos não pode ser em vão.

Vale destacar que Léo Pereira, João Gomes, Everton Ribeiro e Gabigol estão pendurados, e se tomarem o terceiro amarelo ficam fora do jogo de volta, no dia 19, no Maracanã.