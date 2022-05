“Dia ‘D’ da Educação Contábil” debate proposta para novas diretrizes curriculares dos cursos de Ciências Contábeis

Com o objetivo de apresentar a proposta de alteração da Resolução CNE/CES n°10/2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências Contábeis (bacharelado), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon), em conjunto com todas as Academias Regionais de Ciências Contábeis da Comissão de Educação, realizaram o “Dia ‘D’ da Educação Contábil”.

O evento que aconteceu nesta terça-feira, 24, no auditório do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe reuniu professores, coordenadores e representantes das instituições de ensino e do curso de graduação de Ciências Contábeis.

Propostas para as novas diretrizes curriculares dos cursos de Ciências Contábeis foram apresentadas pela presidente da ASCC, Erenita Sousa. Os presentes fizeram contribuições que serão inseridas em uma minuta de alteração da grade curricular que será enviada ao Ministério da Educação.

Dentre as solicitações de alterações estão a inserção de abordagem baseada em competências, habilidades e atitudes: educação holística, transformadora, inter e transdisciplinaridade, compreensão das questões científicas, técnicas, sociais, ambientais e políticas relacionadas à Contabilidade, entre outras, a exemplo do exercício da liderança.

De acordo com o MEC, última alteração para melhorias na grade curricular do Curso de Graduação em Ciência Contábeis – bacharelado, aconteceu em 2004, e segundo profissionais da área, há uma defasagem diante dos novos desafios do profissional contábil.

“Para nós da Academia Sergipana de Ciências Contábeis é uma grande emoção participar desse projeto junto aos Conselhos de Contabilidade, acredito que é dentro das academias que encontramos pessoas preparadas para contribuir com a evolução na área educacional. O presidente do CFC, Aécio Júnior e Maria Clara Bulgarim, presidente da Abracicon estão de parabéns por essa gloriosa iniciativa”.

Até o dia 31 de maio de 2022, a comunidade poderá contribuir com essa proposta. Basta acessar o link www.gov.br/participamaisbrasil/proposta-de-resolucao-oriunda-do-conselho-federal-de-contabilidade e deixar sua opinião sobre as mudanças que devem ocorrer nas DCN’s do Curso de Graduação em Ciências Contábeis.

Ascom | ASCC