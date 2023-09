Dia 8 de setembro será ponto facultativo na Justiça Eleitoral de Sergipe

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) informa que o expediente do dia 8 de setembro (sexta-feira, após o feriado da Independência do Brasil) será ponto facultativo na Secretaria do Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do Estado de Sergipe.

A decisão foi tomada pela presidente do TRE-SE, Desa. Elvira Maria de Almeida Silva, e pela corregedora regional eleitoral, Desa. Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos. A Portaria Conjunta 16/2023, que formaliza o ponto facultativo, determina, em seu artigo segundo, que os prazos processuais ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. A Portaria será publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 31 de agosto de 2023.