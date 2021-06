Devinho Novaes é afastado de festa da Rede Globo

O cantor de arrocha Devinho Novaes acaba de ser excluído do programa São João do Nordeste, a ser exibido pela Rede Globo no próximo dia 26. O motivo foi a prisão do artista, ocorrida na madrugada desta sexta-feira (4). Ele e outros três amigos foram presos ao serem flagrados participando de uma festinha clandestina na zona sul de Aracaju.

O convite para Devinho representar Sergipe no evento global já havia gerado muitas criticas dos forrozeiros sergipanos, que se acharam preteridos por um cantor de arrocha. Para acabar a polêmica, a TV Sergipe convidou também a Banda Xote Baião, que agora será a única representante do estado no São João do Nordeste.

Segundo a Polícia, após serem flagrados desrespeitando o decreto governamental que proíbe eventos visando conter a pandemia da covid-19, Devinho Novaes e os amigos resistiram à ordem para desligar o som: “Um dos envolvidos se exaltou e partiu para o enfrentamento à ação policial. Houve necessidade de uso de força progressiva e de um disparo de munição não letal”, revela nota da Secretaria da Segurança Pública. Em nota, a assessoria do cantor revelou que ele tinha sido convidado para um aniversário, foi surpreendido com a aglomeração e que pedia desculpas pelo ocorrido.

No vídeo abaixo, a TV Sergipe informa que Devinho não participará mais do São João da Rede Globo: