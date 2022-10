Destaque no Rock in Rio, DJ Thi Araújo comanda retomada de eventos no Chile

O Dj Thi Araújo comandou a retomada dos eventos de música no Chile, após a liberação das máscaras para a Covid-19 no país. O Dj se destacou no Rock in Rio, ao se apresentar no estúdio Coca-Cola do evento.

“O Chile é um país incrível, que foi o primeiro lugar que me deu oportunidade de tocar fora do Brasil. Isso lá em 2015, quando dei esse pontapé internacional e desde então, nunca deixei de tocar com várias datas ao longo dos anos no Chile”, contou Thi Araújo, que é formado em jornalismo e também é empresário da noite LGBTQIA+ Carioca.

“E para mim foi uma honra poder voltar a tocar neste lugar tão especial e bem na primeira noite de liberdade total, pós pandemia. Já que eles tiveram restrições bem severas e no fim de semana, foi quando finalmente foi liberado o uso de máscara em locais públicos”, comemora o Dj, que passou cerca de dois anos sem pisar em solo chileno, por conta das medidas restritivas contra a COVID-19.

Para a sua apresentação, Thi Araújo entregou muito Pop e todas as emoções já conhecidas da sua já conhecida festa Treta, que será reproduzida pelo DJ no Chile. “Estou muito animado. Tenho uma relação muito legal com o Chile e depois do Rock In Rio, será ainda mais especial, porque muita gente me viu tocar lá. Então será tudo mais especial ainda. Uma grande celebração, com certeza!”, finalizou Thi, que ainda em 2022 também se apresentará em Nova Iorque e Miami.