Desconto para antecipar Pós-Graduação na Unit é prorrogado até 30 de novembro

Foi prorrogado para o dia 30 de novembro o prazo final para a antecipação das matrículas para os alunos dos cursos de pós-graduação Lato Sensu da Universidade Tiradentes (Unit Sergipe) e do Centro Universitário Tiradentes (Unit Alagoas). O procedimento dá direito a um desconto de 25% sobre todas as parcelas contratadas, em qualquer um dos seus mais de 80 cursos de especialização, em áreas como Computação, Direito, Educação, Engenharia, Estética, Gastronomia, Gestão, Marketing, MBA, Nutrição, Psicologia e Saúde.

A vigência do desconto segue até a finalização do curso no tempo previsto para integralização informada na respectiva matriz curricular, desde que o aluno esteja regularmente matriculado na Pós-graduação presencial ou EAD e que os pagamentos sejam efetuados até o vencimento da parcela.

Os egressos de outras instituições seguem ainda com direito a 20% de desconto nas parcelas, caso o pagamento da matrícula seja feito com antecedência. As Units também oferecem desconto para os estudantes que venham a cursar duas pós-graduações simultâneas, para os que trancaram a matrícula sem concluir o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e por convênios firmados com as empresas e associações.

Os interessados em participar da promoção devem efetuar a matrícula no curso desejado e assinar o contrato até 30 de novembro. O aluno também deve atender a todos os critérios de documentação previstos no item 4 da Política de Benefícios – Pós-graduação Unit (AL e SE), que está disponível no site www.unit.br/regulamentos. As inscrições podem ser feitas através do site https://www.unit.br/pos, onde também estão as informações sobre os cursos ofertados.

Assessoria de Imprensa | Unit