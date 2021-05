Deputado federal Fábio Reis recebe alta de hospital

Na manhã desta quinta-feira,27, O deputado federal Fábio Reis (MDB) recebeu alta hospitalar após realizar tratamento da Covid-19 no Hospital Primavera, O Parlamentar havia se internado no dia 19 de maio para se tratar de complicações provocadas pela Covid-19

O parlamentar já havia sido diagnosticado com a doença e estava cumprindo isolamento em sua residência no município de Lagarto, mas foi orientado pelos médicos a se internar para tratar um comprometimento em um dos pulmões

Deputado divulgou em suas redes sociais a seguinte mensagem

“Nesse tempo eu chorei e pedi muito a Deus que me protegesse, me desse forças e me curasse. Ele me ouviu e não deixou meu quadro, que já era de 50% de comprometimento do pulmão, evoluir. Ouviu minhas súplicas e sentiu, no meu coração, o quanto eu gostaria de permanecer aqui”, disse o parlamentar.

Por Ricardo Batista