Dr. Paulo José deixará Tobias Barreto após ganhar por merecimento concorrida Promotoria

Depois de 5 anos prestando serviços aos tobienses, Dr. Paulo José deixará Tobias Barreto após ganhar por merecimento, disputada e concorrida Promotoria

Aconteceu recentemente pelo Conselheiro Superior do Ministério Público (órgão quem escolhe promoções de promotores) o julgamento da disputa de alguns promotores pelo critério de merecimento para comarca de Canindé de São Francisco, uma das mais disputadas entre promotores e juízes. Para se ter ideia, juízes e promotores permanecem em média mais de 12 anos na comarca.

Com o falecimento do promotor de justiça, Dr Emerson (vítima Covid 19) o qual deixou há 15 anos promotoria da capital sergipana para ir para Canindé , tal promotoria virou alvo de disputa acirrada entre promotores.

Apesar da distância, a comarca de Canindé de São Francisco, da mais elevada entrancia , tem diversos atrativos à exemplo de melhor estrutura, gratificações, corpo técnico ampliado, faculdade de Direito etc. Exemplo disso é a bela sede do Ministério Público com auditório, salas de audiência, gabinetes, alojamentos e um quadro de servidores reforçado.

Em que pese ter desistido de outras promoções/remoções anteriores à exemplo da promotoria da capital (júri) , grande Aracaju entre outras, dessa vez Dr Paulo José não resistiu e irá nos próximos dias defender à população de Canindé e por que não, também desfrutar das belezas da região.

A população de Tobias Barreto lamenta a saída de Dr Paulo José mas ao mesmo tempo agradece pelas inúmeras conquistas ( rodovia, vagas uti, melhorias escolas e Unidade de saúde, luta pela maternidade, Deso, concurso público, segurança pública, trabalhos sociais entre outros )que trouxe para à sociedade.

A Câmara de vereadores irá nos próximos dias entregar o título de cidadão tobiense ao Dr Paulo José. Muito merecido.

Que Deus abençoe seu novo caminho e MUITO OBRIGADO.

abaixo áudio da sessão que chancelou a escolha por merecimento do Dr Paulo José.