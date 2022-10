Delegação do Flamengo pousa na cidade de Guayaquil para final da Libertadores

Elenco carioca pousou em solo equatoriano às 16h25, horário de Brasília, desta quarta-feira (26)

A delegação do Flamengo aterrissou, na tarde desta quarta-feira (26), no aeroporto da cidade de Guayaquil, no Equador, palco da grande final da Libertadores, marcada para sábado (29), às 17h, no Estádio Monumental, contra o Athletico-PR. Os jogadores do time carioca pousaram por volta das 14h25 no horário do país, ou seja, 16h25 no fuso de Brasília. Nesse momento, cerca de 100 torcedores esperam a entrada dos atletas no hotel destinado ao clube por lá.

Após as instalações e acomodações do elenco, há uma atividade na própria academia da região para trabalhos leves e manutenção do condicionamento. Os treinamentos no campo vão ter início somente nessa quinta (27), quando será utilizado o Estádio George Capwell, do Emelec. O cronograma prevê começo dos exercícios às 15h (local) – 17h em território brasileiro.