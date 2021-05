Defensoria recomenda que alunos de baixa renda sejam isentos da taxa no Enem 2021

Apesar desta recomendação, seguem em vigor as regras já anunciadas. O prazo para pedir a isenção da taxa termina às 23h59 desta sexta-feira (28). É necessário entrar na página do participante e informar os dados pessoais. A prova ainda não tem data para ocorrer.

“O elevado índice explica-se, sobretudo, pela pandemia de Covid-19”, escreve o defensor. “Como forma de evitar a propagação do vírus, as recomendações sanitárias eram de que estudantes com sintomas da doença ou que tinham tido contato com pessoas contaminadas não deveriam realizar a prova”, argumenta. “Não se pode punir quem preferiu não correr risco de se contaminar e de vir a contaminar seus familiares”, escreve em outro trecho.