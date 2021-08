Decreto: toque de recolher passa a funcionar somente aos sábados

Com o novo decreto, o toque de recolher, que funcionava das 00h00 às 5h, das sextas-feiras e sábados, agora passa a acontecer somente no sábado no mesmo horário.

O comércio em geral e estabelecimentos, como shoppings, restaurantes, bares, sorveterias, salões de beleza, academias e igrejas podem funcionar com 75% da capacidade, anteriormente era autorizado apenas 50%. A obrigatoriedade do uso de máscaras e álcool em gel permanece. Nos locais onde acontecem shows com músicos, o número de integrantes por banda pode ser de até seis pessoas (o limite era de quatro pessoas).

O documento estabelece também a permissão de eventos esportivos em geral, a exemplo da vaquejada, mas sem a presença de público. Shows e micaretas continuam proibidos.