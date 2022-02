De virada, Flamengo derrota o Madureira pela Taça Guanabara

Gols rubro-negros foram marcados por Everton Ribeiro e Willian Arão. Ygor Catatau descontou

De virada, o Flamengo venceu o Madureira por 2 a 1, no estádio Aniceto Moscoso, em Conselheiro Galvão, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. Os gols foram marcados Everton Ribeiro e Willian Arão, Ygor Catatau descontou. O elevado preço dos ingressos (R$120 a inteira) afastou a torcida rubro-negra. Foram 1.009 pagantes e 1.293 presentes, com uma renda de R$ 80.760,00. Com o resultado, o Rubro-negro assumiu momentaneamente a liderança da competição com 16 pontos, um a mais em relação ao Fluminense, que enfrenta nesta quarta-feira o Nova Iguaçu, no Luso-Brasileiro.

Logo no início do primeiro tempo o Madureira abriu o placar. Ygor Catatau recebeu em velocidade pela esquerda nas costas de Diego, o zagueiro Cleiton chegou atrasado na cobertura e o atacante do Tricolor Suburbano chutou cruzado de perna esquerda para abrir o placar: 1 a 0. O Flamengo foi pra cima em busca do empate, mas sem levar perigo ao gol adversário.

O primeiro tempo teve algumas jogadas mais ríspidas, culminando em alguns cartões amarelos como, por exemplo, para o volante Andreas Pereira, que inclusive foi substituído pelo técnico português Paulo Sousa para a entrada de Willian Arão.

O Flamengo precisou de 24 minutos na segunda etapa para virar o placar. Aos 14, Everton Ribeiro recebeu passe de Willian Arão e, de cabeça, completou para o fundo do gol. Aos 24, Willian aproveitou o rebote e chutou colocado da meia lua para virar o jogo.

O Flamengo volta a campo pelo Estadual na próxima quarta-feira, às 20h, contra o Botafogo no estádio Nilton Santos. O Madureira enfrenta no próximo domingo a Portuguesa, às 15h30, no Luso-Brasileiro. O Rubro-Negro tem a final da Supercopa no próximo domingo diante do Atlético-MG, em Cuiabá.