De R$ 19 mil a R$ 2,1 milhões: veja o patrimônio dos candidatos ao governo de Sergipe declarado ao TSE

O patrimônio mais alto até agora é o do candidato Jorge Alberto (PROS), de 2,1 milhões. O mais baixo é o do candidato Elinos do Sabino (PSTU), que declarou 19 mil. Entre os candidatos a vice o menor valor declarado foi de Luze Augusta (UP), que declarou ao TSE ter um patrimônio de R$ 0,99 referente a depósito bancário em conta corrente no país e caderneta de poupança. Já o maior, foi de Milton Alves (Cidadania) declarou um patrimônio de R$ 3.711.861.

Veja abaixo qual foi o patrimônio informado por cada candidato, em ordem alfabética:

Delegado Alessandro (PSDB) – R$ 900 mil

O candidato do PSDB ao governo de Sergipe, Delegado Alessandro declarou ter um patrimônio de R$ 900 mil ao site do TSE. O valor é proveniente de um apartamento, o mesmo que ele já havia declarado quando foi eleito ao senado em 2018.

Candidato a vice na chapa de Alessandro, Milton Alves (Cidadania) declarou ao TSE ter um patrimônio de R$ 3.711.861 referente a casa e outros imóveis, veículo automotor, consórcios, cadernetas de poupança, quotas ou quinhões, aplicações e dinheiro em espécie.

Dr. Antônio Cláudio Geriatra (DC) – R$ 509 mil

O candidato do DC ao governo de Sergipe, Dr. Antônio Cláudio, declarou ter um patrimônio de R$ 509 mil no registro de sua candidatura no TSE. Essa é a primeira eleição direta que o candidato disputa, portanto, não há informação na Justiça Eleitoral sobre declarações anteriores do seu patrimônio.

O valor declarado pelo candidato é referente a casa e veículos automotores.

A vice na chapa do médico, Giovanna Rocha (DC), não apresentou declaração de bens.

Elinos Sabino (PSTU) – R$ 19 mil

O candidato ao governo pelo PSTU, Elinos Sabino, declarou ter um patrimônio de R$ 19 mil no registro de sua candidatura no TSE. Essa é a primeira eleição direta que o candidato disputa, portanto, não há informação na Justiça Eleitoral sobre declarações anteriores do seu patrimônio.