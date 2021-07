Curta-SE 21 abre inscrições na próxima sexta-feira, 23

Estão abertas a partir desta sexta-feira, 23, as inscrições para a seleção dos filmes que irão compor a programação da 21ª edição do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-SE). As inscrições são gratuitas e acontecem até o dia 23 de agosto através da plataforma virtual festhome.com.

Para participar do Curta-SE 21 os realizadores audiovisuais podem inscrever suas produções nas categorias curtas e longas brasileiros, curtas ibero-americano e sergipanos, trailer, videoclipe, web série e vídeo de bolso.

A divulgação dos filmes selecionados para participarem das mostras competitivas do Curta-SE vai acontecer em 18 de outubro e o festival será realizado de 8 à 11 de dezembro.

Festival

O festival Curta-SE é uma realização da AVBR produções e já se consolidou no calendário dos grandes eventos do audiovisual no Brasil e Iberoamérica, fomentando e valorizando novas produções da sétima arte, levando o nome de Sergipe além fronteiras.

Por Assessoria de Imprensa