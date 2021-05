Cristinápolis recebe reforço da Polícia Militar da Força Tática do 11° Batalhão.

O município de Cristinápolis, pertencente ao 11° Batalhão da Polícia Militar, recebeu reforço no seu efetivo.

Por Xexo Sergipano

Apresentou-se o Comandante de Destacamento, Subtenente Ednelson Honorato da Silva, o mesmo contará com o apoio do Comandante, Ten. Cel Ribeiro, que já realiza um trabalho de excelência à sociedade cristinapolitana. O aumento no efetivo intensificará o combate a roubos, furtos e entre outras ocorrências, visando garantir mais segurança aos munícipes.