Criminoso morre em confronto com a polícia, em Ribeira do Amparo-BA

Por volta das 22h30 da última terça-feira (15), um criminoso morreu após entrar em confronto com policiais militares da CIPE Nordeste, no povoado Bongolá, em Ribeira do Amparo-BA.

De acordo com informações, os militares deram voz de abordagem ao então suspeito, identificado posteriormente, como Cândido Campos, que não obedeceu a devida ordem, passando a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram, resultando assim na morte do malfeitor.

Com Cândido, que segundo informações é oriundo do município de Tobias Barreto Estado de Sergipe, foi encontrado um revólver cal. 38, contendo seis munições, sendo quatro deflagradas, e duas intactas. A arma de fogo foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Ribeira do Pombal-BA, onde o caso foi registrado.