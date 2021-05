Criança de sete anos é atingida por tiro em Propriá

A informação do médico que atendeu a criança é que o tiro teria passando de raspão nas costas da vítima.

Por volta das 20h desta quarta-feira (19), uma criança foi atingida por tiro disparado em Propriá, na região do Baixo São Francisco. A polícia militar foi acionada quando a criança já estava dentro do hospital sendo atendida, onde médicos informaram a equipe que não houver perfuração, mas sim um ferimento superficial com marca de pólvora nas costas da criança.

Após o chamado e verificação da ocorrência a polícia fez rondas na região, mas não encontrou nenhum suspeito. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito da autoria dos disparos é um homem que fugiu de uma ação policial que ocorreu durante a manhã do mesmo dia a tentativa de homicídio. A operação apreendeu munições intactas e deflagradas de um revólver, além de pedras de crack, balança de precisão, dinheiro e material para embalagem de entorpecentes. Na ação policial, o suspeito, ao perceber a presença policial, fugiu pelos fundos da residência. Durante a noite, o investigado, acreditando que teria encontrado a pessoa que o delatou à polícia, fez disparos contra a vítima. Na investida, o disparo acabou atingindo, de raspão, uma criança de sete anos, que foi socorrida e já teve alta médica na mesma noite. Em razão dos dois fatos, foi pedida, junto à Justiça, a prisão temporária do investigado.