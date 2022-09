Criança cai dentro de cisterna e morre afogada em Riachão do Dantas

Segundo familiares, o local estava parcialmente tampado com concreto e teria cedido no momento do acidente.

Uma criança de apenas dois anos morreu afogada após cair dentro de uma cisterna no Povoado Campestre, em Riachão do Dantas, nesta quarta-feira (14). A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

Segundo familiares, a menina estava brincando com uma amiga no local, que estava parcialmente tampado com concreto. O material teria cedido no momento do acidente. Ela chegou a ser resgatada por parentes e encaminhada ao hospital do município, mas não resistiu.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal.