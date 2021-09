CRA-SE realiza ciclo de palestras em comemoração ao Dia do Administrador

Ciclo de Palestras, organizado pelo Conselho Regional de Administração de Sergipe, vira noite de imersão em conteúdo contribuindo para que pessoas virem a chave do sucesso na vida pessoal e profissional. Com o tema central ‘Do público ao privado: seja a Chave para as transformações’, o evento, realizado na última quinta-feira, 9, aconteceu no auditório do Sebrae e transmitido ao vivo nas redes sociais do CRA-SE, celebrou o Dia do Administrador.

No palco, palestrantes de renome nacional e internacional abordaram assuntos como: Agilidade e Inovação nos negócios, administração na Gestão Pública, Sucessão Familiar, área condominial e liderança como elemento transformador. Por quase quatro horas, os conferencistas destrincharam seus temas e ofereceram ao público conteúdo qualificado. Todas as palestras estão disponíveis no Canal do YouTube do CRA-SE – https://youtu.be/STndUZShevI.

A liderança foi o assunto abordado pelo presidente do CRA-SE e palestrante da noite, Adm. Jorge Cabral. Em sua fala, ele mostrou a importância de ser líder e não ser chefe. “O mais importante, nesta nova era que estamos vivendo, é fazer conexões. Estamos em um momento de retomada econômica, e, diante disso, também estamos com expectativa positiva para que tudo volte ao normal. Precisamos girar a chave para retomada econômica e o profissional de administração está incluso nesse processo”.

‘Governança e Sucessão como chave para a continuidade dos negócios’ foi o tema tratado por Adm. Adgenison Nascimento. O palestrante mostrou que aproximadamente 90% das empresas no Brasil são familiares. “A COVID-19 pegou várias empresas despreparadas e sem caixa, além de ter levado várias pessoas e/ou obrigado a demitir funcionários. Neste contexto, a sucessão nas organizações nunca esteve tão em alta. O mercado tem a percepção que as empresas familiares são pequenas e mal administradas, só que na prática não é isso que acontece”.

A transformação da Gestão Pública por meio da administração foi a pauta de Adm. Fabrizio Silvestre. Na palestra, além de apresentar dados, o conferencista mostrou a profissão atuando na prática com exemplos consolidados. “Trouxe para as pessoas o planejamento estratégico na Gestão Pública não como nível de percepção, mas como realidade. Para que tudo isso aconteça é necessário aplicar estratégia e governança. Os Estados e municípios já reconhecem a necessidade deste tema e o profissional capacitado para isto, é o administrador”.

O case de sucesso do Papo Condominial, maior mídia regionalizada na área de condomínio do Brasil, foi apresentado pelo idealizador Adm. Daniel Lima e pelo membro do Grupo de Excelência do CRA-SE voltado para o tema, Adm. Marcelo Lucas. “O Papo Condominial surgiu de um grupo de WhatsApp formado apenas por síndicos, a partir daí, comecei a vislumbrar em criar conteúdo para a área e hoje estamos presentes em 19 Estados e mais de 30 cidades brasileiras. Não pensem pequeno, estamos em Sergipe, Estado que possui pouco mais de 1.200 condomínios e somos referência no país”, revelou Daniel Lima.

Referência na América Latina quando o assunto é agilidade e inovação, o administrador Bruno Perin encerrou a noite de palestras abordando o tema ‘ÁGIL – o segredo em um mundo dominado pela velocidade’. “Para tornar uma gestão mais ágil necessitamos implantar apenas três fatores dentro da empresa: OKR, Customer Success e Growth hacking. Não precisa trabalhar melhor o relacionamento com os clientes, temos que trabalhar o sucesso do cliente. Se o cliente comprou um produto e não usar, ele não obteve o sucesso”, explicou Bruno Perin.

A iniciativa inédita de realizar evento de forma híbrida, presencial e virtual, driblou a pandemia e levou mais conhecimento para pessoas que buscam qualificação. O presidente do CRA-SE falou com entusiasmo sobre a repercussão positiva do Ciclo de Palestras. “O profissional de Administração nessa retomada econômica é um profissional que pode contribuir para a diminuição da taxa de mortalidade das pequenas e microempresas, bem como atuar na melhoria dos resultados da gestão pública e no terceiro setor na gestão de negócios sociais”, finalizou Jorge.

Assessoria de Imprensa | CRA-SE