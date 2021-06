COVID 19. TOBIAS BARRETO EM COLAPSO.

O Ministério Público, através do promotor de justiça Dr Paulo José recebeu ofício 021/2021 da Unidade de Pronto Atendimento São Vicente de Paulo, assim como as mensagens eletrônicas enviadas pelo referido nosocômico na data de ontem (31-05-2021), dando conta que a citada unidade se encontra trabalhando acima da sua capacidade, estando, inclusive, com pacientes na fila de espera para transferências de leitos de UTI desde 26/05/2021.

Para piorar, chegou ao conhecimento desta unidade ministerial que uma paciente que aguardava regulação desde 27/05/2021 veio óbito data de ontem. Na tarde de hoje o promotor de justiça esteve em reunião com setores do estado em busca de minimizar o problema em Tobias Barreto , mas com o incêndio no Nestor Piva e alguns leitos perdidos no hospital de Estância a situação é muito critica no Estado.

O promotor , Dr Paulo José, também recomendou hoje que o município de Tobias Barreto restringisse festejos juninos, fogueiras e fogos de artifícios entre outras restrições para evitar acidentes e aglomerações os quais prejudicaria ainda mais o atendimento no sistema hospitalar.

Por fim finaliza Dr Paulo José que o Ministério Público do Estado de Sergipe reafirma o seu compromisso de defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, em especial do direito fundamental à saúde nesse período crítico de pandemia, CONCLAMANDO À POPULAÇÃO que nesse mês de junho, em especial, adote o isolamento social e os cuidados sanitários para evitar mais colapso na rede hospitalar.

