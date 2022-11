Costa Rica se recupera na Copa e vence o Japão por 1 a 0 com gol no fim

Partida foi válida pelo Grupo E do Mundial do Catar; Fuller fez o gol salvador aos 36 do segundo tempo

Quando um time vence a Alemanha na estreia e o outro perde por 7 a 0, espera-se que o duelo não tenha grandes surpresas, mas isso não existe na Copa do Mundo. Em jogo amarrado, a Costa Rica se recupera no Mundial e vence o Japão por 1 a 0, na manhã deste domingo, no Estádio Ahmad Bin Ali. O gol foi marcado por Fuller no final da partida, em belo chute de fora da área.

Apesar do resultado heroico contra os alemães, a equipe do Japão sentiu dificuldade em atuar na condição de favorito e com necessidade de propor o jogo, não mais em contra-ataque. Com isso, o primeiro tempo teve um jogo frio, com o Japão controlando a posse de bola, mas sem construção de jogadas. O jogo foi para o intervalo com o placar zerado.

A etapa final seguiu com o mesmo clima e um jogo bem amarrado, sem grandes chances de gol. Até os 36 minutos. Em bobeada do Japão na saída de bola, a Costa Rica recuperou ainda no campo de ataque e Fuller dominou e mandou colocado no canto direito do goleiro. A bola entrou na gaveta para sacramentar a vitória dos costarriquenhos.

Agora, na última rodada, as duas equipes tem confronto difícil. A Costa Rica desafia a Alemanha e o Japão enfrenta a Espanha. Os europeus se enfrentam ainda neste domingo, às 16h.