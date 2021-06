CorreioCelular 4G Internet Veloz de Verdade em Tobias Barreto

Já está disponível para a cidade de Tobias Barreto, a Correio Celular. O sinal da operadora que compartilha a rede da Tim é superior ao sinal das demais operadoras. 4G, oferece uma a internet de verdade ao município chegado a 47 Gigas.

A Correios Celular é uma operadora móvel dos Correios que oferece planos pré-pagos para todos os bolsos. Eles começam em R$ 25 e vão até R$ 75, contam com WhatsApp grátis e roaming sem taxas. Os pacotes acima de R$ 40 contemplam ainda ligações ilimitadas para fixo e celular em qualquer lugar do Brasil. Os clientes também recebem bônus de internet toda vez que enviam encomendas via PAC ou Sedex.

Para utilizar os planos e benefícios da operadora é necessário comprar um chip ou fazer a portabilidade para a Correios Celular.

Os chips da operadora estão disponíveis nas agências dos correios por R$ 10,00 ou pelo site, utilizado o cupom: promocorreios no link o chip sai de graça.