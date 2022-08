Copa do Brasil: Dorival terá Flamengo sem novidades para enfrentar o São Paulo

Foco total na Copa do Brasil. No Ninho do Urubu, Dorival Junior comandou o último treino do elenco do Flamengo antes de enfrentar o São Paulo pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O treinador indicou o time considerado titular, sem mudanças, para o duelo marcado para a noite desta quarta-feira, no Morumbi.

Por mais que tenham começado na partida de domingo, com o Palmeiras, João Gomes e Thiago Maia, que volta de suspensão na competição, seguirão formando a dupla de volantes. Vidal é opção no banco. David Luiz, que cumpriu suspensão pela expulsão no jogo com o Athletico Paranaense, volta para atuar ao lado de Léo Pereira.

Pulgar e Varela não chegaram a tempo de serem inscritos na Copa do Brasil e por essa razão estão fora. Rodrigo Caio tem previsão de iniciar a transição junto à preparação física nos próximos dias e ainda é desfalque. O mesmo acontece com Diego Alves, ainda em recuperação de problemas no púbis.

O Flamengo vai atuar com Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol. A partida terá transmissão da Super Rádio Tupi.