Copa, Black Friday e Natal podem gerar até 90 mil vagas temporárias de emprego

Com salário médio inicial em torno de R$ 1.600, vendendores, balconistas e ajudantes são as funçoes mais requesitadas

Com o aquecimento das vendas e o fim de ano se aproximando, os shoppings estimam a abertura de, pelo menos, 90 mil vagas temporárias em todo o país. Segundo a Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), o número é superior a 2021, quando 80 mil vagas foram abertas no último trimestre do ano.

O mês de novembro e dezembro reúnem datas importantes para o varejo, como a Black Friday, na última semana de novembro, e o Natal. Além da Copa do Mundo que será realizada de 20 de novembro a 18 de dezembro.

De acordo com um levantamento da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), vendedores, ajudantes e balconistas são as vagas mais requisitadas.

O salário médio inicial está em torno de R$ 1.600, com jornada de trabalho entre seis horas e oito horas diárias. Os setores de vestuário, calçados e supermercados são os que mais vão contratar. Mais da metade das empresas preferem contratar jovens de 18 a 34 anos.

A principal dica para quem quer conquistar uma oportunidade temporária é que os profissionais procurem agências oficiais de trabalho temporário registradas no Ministério do Trabalho e Previdência.

“Já a dica para conquistar uma eventual efetivação é o trabalhador temporário mostrar o que pode oferecer para a empresa em termos de competência e experiência profissional, já que as organizações buscam profissionais responsáveis e comprometidos com o negócio. Além de demonstrar disponibilidade e engajamento para o trabalho, com dedicação e com vontade de aprender. Dessa forma, a chance de garantir uma vaga efetiva ao término do contrato temporário aumenta consideravelmente”, aponta a Asserttem (Associação Brasileira do Trabalho Temporário).

Por redação Portal A8SE e R7