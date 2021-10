Continuam as testagens dos atletas dos Jogos da Primavera e JUBs

Em parceria com a Superintendência Especial do Esporte/ Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), a Universidade Tiradentes (Unit) realizará nos dias 6 e 7 de outubro a testagem de covid-19 nos atletas de artes marciais que participarão dos Jogos da Primavera e toda a delegação que irá aos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Brasília-DF.

Juliana Dantas, coordenadora de área dos cursos de Saúde da Unit, explica a ação de testagem. “Fizemos as testagens dos atletas dos Jogos da Primavera. Foram ao todo, 134 testes. Iniciamos hoje, as testagens da delegação que vai para os JUBs. Pela manhã foram em torno de 50 testes. A expectativa é realizarmos as testagens de 180 a 200 pessoas da equipe, entre atletas e técnicos”, informou.

Por meio dos testes é possível identificar a presença de moléculas isoladas ou constituídas por uma célula, vírus ou líquidos biológicos ou sintéticos, chamados de antígenos, capazes de produzir uma reação imune do corpo humano a determinadas doenças infecciosas.

A Unit disponibilizou 40 pessoas para realizar as testagens, entre docentes e alunos de Biomedicina, Enfermagem e Farmácia. O discente de Biomedicina Vitor Hugo participou. “Para mim, é uma experiência muito boa. Desde o começo da pandemia eu nunca estive em uma ação, sempre fiquei na parte laboratorial. É muito gratificante fazer esses testes, principalmente conversando com os atletas e desejando boa sorte para os jogos”, ressaltou.

