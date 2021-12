Conselho de Psicologia de Sergipe alerta para golpe do falso boleto de anuidade 2022

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe recebeu questionamentos de psicólogas e psicólogos inscritos no CRP19 acerca de boletos falsos de anuidade de 2022. Casos recorrentes em outros Estados vinham sendo monitorados desde o mês de novembro quando foi feito envio do primeiro informe, via email, aos profissionais de Sergipe alertando sobre a tentativa de golpe e ainda disponibilizou em suas redes sociais um informativo.

Por conta desse cenário, o núcleo administrativo financeiro esteve reunido nesta quarta-feira, 22, para definir as estratégias de orientação às/aos profissionais da psicologia em Sergipe. De acordo com a contabilista Tábhata Barros (CRC/SE 006594/O-8), Coordenadora Financeira no CRP19, os boletos da anuidade corrente são encaminhados somente no ano específico a sua competência, ou seja, os boletos vinculados a anuidade 2022 serão encaminhados a partir de janeiro/2022.

“Esse um procedimento padrão, adotado por orientação do Conselho Federal de Psicologia. O envio desses boletos é padronizado e realizado de forma automática, direto pelo sistema que esta autarquia utiliza”, certifica Tábhata.

O Conselho Regional de Psicologia da 19ª Região possui, atualmente, uma média de 3.159 profissionais e pessoas jurídicas ativas que receberão boletos vinculados a anuidade 2022. O CRP19 informa que o endereço eletrônico utilizado para envio de boletos é [email protected], e-mail de domínio do próprio. Os boletos oficiais serão encaminhados a partir da primeira quinzena de janeiro/2022.

“São do Banco do Brasil, o código de barras inicia sempre pelo código do banco, que é o 001, os três primeiros dígitos. No campo de Beneficiário consta o nome CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 19ª REGIÃO, seu CNPJ e endereço e no campo de Pagador constam os dados da/do profissional, com as informações do nome, endereço e CPF”, alerta.

“Nos últimos dias houve conhecimento de golpe com envio de boleto fake. Boleto encaminhado por um endereço eletrônico que não pertence ao CRP19, emitido por um banco diferente do qual trabalhamos. No boleto não continha dados específicos do beneficiário e nem do pagador, com vencimento e valor divergentes para anuidade 2022 vinculada a esta autarquia”, completa.

O Conselheiro Tesoureiro Alberto de Jesus Orge Rocha (CRP 19/0699), lembra ainda que o valor da anuidade permanece o mesmo do exercício 2021 e, pelo quarto ano consecutivo, sem alteração de valor.

“O valor atual é de R$ 520,20 e o profissional pagando até 31/01/2022 obterá o desconto de 15% sobre o valor da anuidade, podendo ser parcelado em 5x no boleto, sem desconto, iniciando o pagamento em 31/01/2022. Qualquer dúvida que o profissional tiver deve entrar em contato com o nosso departamento financeiro, antes de realizar o pagamento através dos telefones (79)3214-2988 / 3213-0984 ou 9 9840-2261, ou via e-mail: [email protected]”, pontua.

Participaram ainda da reunião Henrique Mendonça, o gerente administrativo, e Ideilda Fernandes, assessora contábil.

Assessoria de Comunicação | CRP19