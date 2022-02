Conselho de Psicologia de Sergipe abre inscrição para concurso público

O certame oferece duas vagas para contratação imediata e formação de cadastro reserva

Estão abertas as inscrições do concurso Conselho Regional de Psicologia da 19ª Região- CRP19/SE. O certame oferece duas vagas para contratação imediata e 16 para formação de cadastro reserva, sendo cinco dessas vagas destinadas à cota para candidatos negros e 2 para cota de candidatos com deficiência. O edital está sob responsabilidade banca organizadora Quadrix.

As vagas são destinadas ao cargo de psicólogo analista técnico, cuja escolaridade requerida é de nível superior completo em psicologia e registro no órgão de classe. A remuneração é de R$ 4.480,88 para jornada de trabalho de 30 horas semanais. Os servidores do Conselho Regional de Psicologia da 19ª Região ainda recebem benefícios, como vale-alimentação, auxílio-saúde, anuênio – adicional de salário à razão de 1%, a título de gratificação, a cada ano de serviço efetivo e vale-transporte.

As inscrições poderão ser feitas até às 23 horas e 59 minutos do dia 14 de março no site www.quadrix.org.br. O valor da taxa de participação no edital do concurso CRP 19 é de R$ 75,00. Poderá solicitar o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 6.135/2007 e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007; ou for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nos termos da Lei nº 13.656/2018. O período de solicitação vai até às 18 horas do dia 11 de fevereiro.

A provável data de realização da prova é dia 17 de abril e a lotação do concurso público será em Aracaju (SE), em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação. Todas(os) candidatas(os) serão avaliadas(os) por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. Os aprovados serão convocados para entrega de documentos da avaliação de títulos, que possui caráter classificatório.

Acesse o edital: www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/proximos-concursos/crp19-2021/publicacoes/edital-no-1-abertura.aspx

Assessoria de Comunicação | CRP19