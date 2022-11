Conmebol divulga seleção da Libertadores com seis jogadores do Flamengo e Dorival Júnior de técnico

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou, na tarde desta segunda-feira (31), a seleção da Libertadores, dois dias depois do término da competição que sagrou o Flamengo como tricampeão ao vencer o Athletico-PR por 1 a 0, em Guayaquil, no Equador. Dos 11 jogadores escolhidos pela entidade para formar o time desta edição, dez deles atuam no futebol brasileiro. Santos, David Luiz, Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, todos do Flamengo, além do próprio técnico Dorival Júnior, aparecem na equipe.

Thiago Heleno e Vitor Roque representam o Athletico-PR, vice-campeão, e Gustavo Gómez e Gustavo Scarpa, do Palmeiras, completam a escalação ideal. O único atleta que não é do Brasil ou não atua em um clube do país é o meia Janson, do Vélez Sarsfield, da Argentina, um dos semifinalistas. Vale lembrar que o Flamengo também dominou algumas premiações individuais do torneio. Artilheiro com 12 gols marcados, Pedro foi eleito como o melhor jogador da Libertadores e, portanto, se tornou o novo Rei da América.

O clube carioca, inclusive, reúne os últimos ganhadores também dessa votação no elenco atual: Bruno Henrique, em 2019, Marinho, em 2020, e o próprio Gabigol, em 2021. Com o gol do título, Gabriel foi escolhido como o melhor da final em Guayaquil. O Rubro-Negro do Rio já havia erguido o tão cobiçado troféu em 1981, durante a Era Zico, e em 2019, comandado pelo técnico português Jorge Jesus.