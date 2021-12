Conheça a história do sergipano que trabalha com construção de grandes marcas em São Paulo

Galileu Nogueira começou a sua trajetória na graduação em Publicidade e Propaganda na Unit e, hoje, tem a própria empresa de consultoria de branding.

A história de sucesso do publicitário Galileu Nogueira começou ainda na Universidade Tiradentes (Unit). Ao se formar em 2010, ele descobriu que Aracaju era muito pequena para segurar seus sonhos e voou mais alto. Foi para São Paulo em busca dos objetivos e de especialização em construção de marcas, trabalhou com empresas de referência nacional e internacional e abriu um empreendimento próprio para ensinar jovens publicitários e entusiastas da área.

“Minha trajetória acadêmica foi super intensa. Eu acho que a gente mergulha muito novo na universidade, começa a conhecer alguns conceitos teóricos, têm professores que nos ensinam muito. Eu estava doido para colocar isso em prática e queria muito viver essa experiência logo na prática mesmo, dentro das agências. Estagiei e fui efetivado em duas agências de publicidade em Sergipe, trabalhei como diretor de arte e, depois, como planejamento de comunicação”, contou o publicitário.

Durante a graduação, o aprendizado que Galileu recebeu foi como uma injeção de conhecimento e coragem. Foi quando ele percebeu que queria aprender ainda mais e, em 2012, foi cursar uma especialização na capital paulista. “Aracaju era um lugar que tinha um mercado publicitário que estava começando a evoluir. A carreira de planejador de comunicação não existia, as agências não tinham essa vaga, o mercado não tinha essa demanda e eu sempre gostei dessa parte de construção de marca, tom de voz e branding. Então, eu pensei: ‘bom, preciso sair de Sergipe e ir para São Paulo, porque lá, sim, essas vagas já existem’, recordou.

“Vim com a cara e a coragem mesmo. Estudar aqui sempre foi um sonho. Todo profissional de Publicidade e Propaganda, obviamente, gostaria de estudar na ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) como uma extensão de graduação, e a minha ideia era de fato dar um salto na minha carreira. Passei por diversas marcas muito legais, muito conhecidas, como 99, Me Poupe, Oracle, Philips, AOC e pela Integralmédica. Todas elas na área de marketing, trabalhando bastante toda essa parte de construção de marca”, inteirou Galileu.

Para o publicitário, graduar-se pela Unit foi fundamental para exercer a profissão. “Eu considero a formação acadêmica na Unit um passo superimportante para minha carreira, porque foi a base de tudo. Ter estudado Publicidade me fez entender um universo de construção de marca, porque a Publicidade é só um pedaço dessa construção. Mas tendo esse olhar, e tendo vivenciado as marcas, eu de fato consigo olhar o todo da estratégia. A minha formação contribui para que eu tenha uma visão holística, ou seja, uma visão do todo”, declarou.

Além de dedicar-se ao à construção de marcas, o publicitário também abriu uma empresa para consultoria de branding. “A Influxo é uma consultoria de branding e construção de marca. Além de educação em branding, também dou treinamentos para empresas e tenho o meu próprio curso de imersão em branding, que justamente que tem o objetivo de transmitir esse conhecimento que eu passei nos últimos 12 anos para pessoas que querem aprender mais sobre branding com alguém que viveu isso no mercado, para que todo mundo consiga entender esse universo que eu respiro e amo”, assegurou o publicitário.

Galileu também realiza treinamentos com empresas in company, ensinando sobre construção de marca, treina equipes de marketing, comunicação, design, publicidade e relações públicas, além de ministrar aulas como professor convidado em instituições de ensino paulistas.

Assessoria de Imprensa | Unit