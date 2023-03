Confusão no jogo Botafogo e Sergipe no Batistão. Árbitro é acusado de favorecer o time carioca e é agredido. Governador acha deplorável!

O presidente do Sergipe, Ernan Sena, agrediu o árbitro Braulio da Silva Machado depois da eliminação do time para o Botafogo na Copa do Brasil ao empatar por 1 a 1, sofrendo o gol de empate do Alvinegro aos 54 minutos do segundo tempo.

O gol, do zagueiro Adryelson, foi marcado em uma sequência de três escanteios, sendo o último deles depois do minuto 54, o último dos nove de acréscimo dado pelo árbitro, o que gerou revolta da equipe sergipana. O mandatário deixou o campo com o rosto sangrando. As imagens mostram Sena, depois de agredir o árbitro, partindo para cima do auxiliar, que acerta o rosto dele com a bandeira.

A confusão ocorreu em razão do gol do Botafogo ocorrer aos 54 minutos e a direção do Sergipe considerar que o juiz esteve favorável ao time carioca durante todo o período de jogo, favorecendo ao empate, o que revoltou torcedores, direção do Sergipe e jogadores, alé de autoridades que estavam na arquibancada, entre eles o governador do Estado, Fábio Mitiieri.

Entrevista agressiva – Nesta quinta-feira (2), o Botafogo marcou no último minuto e conseguiu classificação à 2ª fase da Copa do Brasil de 2023, após empate por 1 a 1 com o Sergipe-SE, na Arena Batistão, em Aracaju. E o time da casa não ficou nada satisfeito com a queda na competição.

Logo após a partida, que terminou em confusão no gramado do estádio, o goleiro Dida, da equipe do Sergipe, detonou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“CBF, você é uma vergonha. O que ele [árbitro) fez foi uma safadeza. Ele deu acréscimo a mais. No último lance, deu escanteio, mas bola era nossa. Se fosse o contrário, era cinco ou seis minutos no máximo”, disse, em declarações ao Sportv.

O Sergipe vencia a partida até os 54 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Adryelson marcou e deixou tudo igual. Mesmo com o empate, o Glorioso conseguiu a classificação, por conta do regulamento da competição.

A princípio, o árbitro de campo, Bráulio da Silva Machado, deu mais 8 minutos de acréscimo. Em seguida, acresceu mais 1 minuto. O Botafogo então balançou as redes, chegando ao empate, e logo em seguida o árbitro encerrou o jogo, com o início da confusão na sequência.

Reação do governador – Da arquibancada, o governador Fábio Mitidieri (PSD), considerou que foi “deplorável o resultado final do jogo” e chamou a atenção da Federação Sergipana de Futebol e da CBF para o “que aconteceu hoje no jogo Sergipe x Botafogo foi um escândalo e não pode se repetir. É inadmissível o que fizeram com o esporte e com o torcedor sergipano. Temos a maior satisfação de receber grandes jogos no nosso estado”.

Mitidieri disse que “exigimos profissionalismo e respeito, o que sem sombras de dúvidas, faltou à arbitragem na condução da partida. O Batistão estava lindo; o torcedor sergipano que fez uma grande festa não merecia isso; e o Botafogo, pela sua grandeza, tampouco!”

O governador concluiu: “É lamentável, o Governo do Estado se soma ao Club Sportivo Sergipe em busca de providências por parte da CBF”.