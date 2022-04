Confira as tendências de decoração para a comemoração da Páscoa deste ano

Páscoa é tempo de renovação, de celebrar a vida e criar um clima lúdico em casa para adultos e crianças. Apesar da decoração de Páscoa não ser uma tradição no Brasil, como nas festas de final de ano, a comemoração vem ganhando espaço nas casas dos brasileiros e possui muitos símbolos que podem deixar qualquer ambiente mais bonito.

Alinhado com as tendências para a data, o Home Center Ferreira Costa trouxe diversos estilos de decoração para todos os tamanhos de eventos. Com a flexibilização dos encontros e o número cada vez maior de vacinados, as famílias devem, este ano, ficar ainda mais próximas e podem abusar da criatividade para criar momentos especiais.

A primeira dica da Ferreira Costa é não fugir da simbologia da data. Os coelhos e os ovos, que representam fertilidade e renascimento, podem estar presentes em todos os cantinhos da decoração, da mesa posta às portas e móveis da casa.

Uma ideia que garante mais elegância ao evento é pensar em uma paleta de cores que combine com todo o espaço, sejam elas cores fortes, como o tradicional laranja, ou candy colors, que estão cada vez mais em alta nas festividades e combinam com a delicadeza do período.

Outra dica da Ferreira Costa é complementar utensílios e objetos que o consumidor já tenha em casa, como toalhas de mesa de renda ou neutras, com louças, guardanapos e sousplats com estampas de Páscoa. Além disso, uma outra tendência é resgatar a árvore de Natal e trazê-la para a sala, decorando com símbolos da data. Que tal envolver as crianças nessa brincadeira? As guirlandas de Páscoa também são ótimas peças decorativas. Use flores, coelhos de feltro, ovinhos e deixe a imaginação tomar conta da festa!

Para garantir o sucesso do evento, não esqueça de pensar em todos os detalhes e utensílios necessários para a entrada, prato principal e o protagonista da festa, o chocolate! Confira nas redes sociais da Ferreira Costa e no site www.ferreiracosta.com diversas inspirações e receitas para comemorar. Além disso, em todas as lojas você também encontra diversos produtos e inspirações de mesas postas e decoração para deixar a casa linda para esse reencontro.

Sobre a Ferreira Costa:

