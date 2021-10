Confiança vence o Guarani e segue na luta contra o rebaixamento

O Confiança foi até Campinas, em São Paulo, enfrentar o Guarani pela 31ª do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida foi no estádio Brinco de Ouro. A rede balançou três vezes e os gols só saíram nos acréscimos.

No primeiro tempo, Diogo Mateus foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti aos 47 minutos. Na cobrança o atacante Bruno Sávio abriu o placar. No segundo tempo, veio a reação do Confiança. Aos 45 minutos o atacante Neto Berola foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Neto Berola foi pra cobrança e empatou a partida. E aos 48 minutos, o atacante Willians Santana virou o placar. Final de jogo: Guarani 1×2 Confiança.

Com a derrota, o Guarani mantém os 43 pontos e pode perder posições até o fim da rodada. O Confiança chegou aos 31 pontos e subiu para a 18º colocação.

O Guarani volta a jogar na terça-feira, às 19h, contra o CRB, no Rei Pelé, em Maceió. Já o Confiança recebe o Londrina no dia 30/10, às 18h30, na Arena Batistão, em Aracaju. Ambas as partidas serão pela 32ª rodada da Série B.

Com informações da FSF