Concurso Banco do Brasil 2021: confira as vagas para Tobias Barreto

O Banco do Brasil publicou edital para concurso com 4.480 vagas em todo o País. Destas, metade (2.240) é para cadastro de reserva.

O certame foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (24). As inscrições já podem ser realizadas hoje (24) pela Cesgranrio e seguem até 28 de julho. A taxa é de R$ 38,00.

Também haverá vagas para outras áreas no cadastro reserva. São elas: Agente de Tecnologia e Agente Comercial.

Em Sergipe, são 37 vagas. Veja lista dos municípios abaixo:

Confira a lista:

Aquidabã, Aracaju, Arauá, Boquim, Campo do Brito, Canindé de São Francisco, Capela, Carira, Carmópolis, Estância, Frei Paulo, Itabaiana, Itabaianinha, Itaporanga d’Ajuda, Japaratuba, Lagarto, Macambira, Moita Bonita, Monte Alegre de Sergipe, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Socorro, Pacatuba, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, Riachão do Dantas, Ribeirópolis, Salgado, São Cristóvão, Simão Dias, Tobias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba.

>> VEJA O EDITAL

SALÁRIOS E BENEFÍCIOS

O salário inicial é de R$ 3.022,37 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Conforme o edital, há benefícios como participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche, ajuda alimentação/refeição auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

PROVAS

O concurso terá quatro etapas. São elas:

1ª: avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório.

2ª: prova de redação, de caráter eliminatório

3ª: aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as)

4ª: procedimentos admissionais e perícia Médica, de caráter eliminatório

https://www.cesgranrio.org.br