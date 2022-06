Compadre Washington pode ser preso a qualquer momento, afirma coluna

O cantor do “É o Tchan”, Compadre Washington, pode ser preso a qualquer instante, segundo a coluna do Léo Dias. Na matéria, o jornalista afirma que o cantor deve a pensão alimentícia de um dos seus dez filhos e foi processado pelo atraso.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decretou a prisão de Washington no dia 23 de maio, que tem até 23 de junho para ser cumprida. O motivo do decreto foi o atraso da pensão de R$ 4.800 ao filho Luiz Filipe, de 20 anos, que cursa a faculdade e depende da mensalidade para custear os estudos.

Em 2020, o cantor já havia atrasado a pensão do mesmo filho, com o valor chegando a R$ 55 mil, mais de 11 meses corridos sem pagar o débito. Ele também foi processado e pagou após resolução do julgamento.

Procurado pela Super Rádio Tupi, Compadre Washington e a assessoria do cantor não responderam ao contato.

